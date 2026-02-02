Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач объяснила, как питание влияет на здоровье кожи

Врач Соловьева: избыток сахара и трансжиров может привести к высыпаниям на коже
Shutterstock

Чрезмерное употребление сахара, трансжиров и обработанных продуктов может вызвать воспалительные процессы в организме, которые приводят к высыпаниям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Соловьева.

Для здоровья кожи она посоветовала соблюдать баланс нутриентов, получать достаточное количество витаминов и минералов и поддерживать здоровую микрофлору кишечника. В рационе должны быть фрукты, овощи и зелень, достаточное количество белка, который является строительным материалом для клеток кожи, а также полезные жиры, которые содержатся в рыбе, авокадо и орехах.

«Общим утверждением является, что питание не влияет на кожу, однако на практике я убедилась, что связь самая прямая. Исключение из рациона простых углеводов и добавление продуктов, богатых Омега-3 жирными кислотами, может значительно улучшить состояние кожи. Также важно следить за уровнем сахара в крови, так как его скачки могут провоцировать воспаления», — заключила Соловьева.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова до этого рассказала «Газете.Ru», что красота и молодость кожи напрямую зависят от правильного питания и заботы о здоровье. Рацион является базой качества кожи, без хорошего питания невозможен достаточный синтез коллагена, и, как следствие, красивая кожа.

Ранее врач объяснила, как ухаживать за кожей лица зимой.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!