Врач объяснила, как питание влияет на здоровье кожи

Врач Соловьева: избыток сахара и трансжиров может привести к высыпаниям на коже

Чрезмерное употребление сахара, трансжиров и обработанных продуктов может вызвать воспалительные процессы в организме, которые приводят к высыпаниям. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Наталья Соловьева.

Для здоровья кожи она посоветовала соблюдать баланс нутриентов, получать достаточное количество витаминов и минералов и поддерживать здоровую микрофлору кишечника. В рационе должны быть фрукты, овощи и зелень, достаточное количество белка, который является строительным материалом для клеток кожи, а также полезные жиры, которые содержатся в рыбе, авокадо и орехах.

«Общим утверждением является, что питание не влияет на кожу, однако на практике я убедилась, что связь самая прямая. Исключение из рациона простых углеводов и добавление продуктов, богатых Омега-3 жирными кислотами, может значительно улучшить состояние кожи. Также важно следить за уровнем сахара в крови, так как его скачки могут провоцировать воспаления», — заключила Соловьева.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова до этого рассказала «Газете.Ru», что красота и молодость кожи напрямую зависят от правильного питания и заботы о здоровье. Рацион является базой качества кожи, без хорошего питания невозможен достаточный синтез коллагена, и, как следствие, красивая кожа.

