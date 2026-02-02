Размер шрифта
Названы сферы, в которых будет легко найти работу в 2026 году

Эксперт Платонова: в России усилился спрос на руководителей пищевых производств
David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

В конце 2025 года снижение спроса смягчило острый дефицит на рынке труда. Однако в некоторых отраслях нехватка кадров будет и в 2026 году. Об этом радио Sputnik рассказала менеджер по аналитике кадровой компании «Адвирос» Илона Платонова.

По словам эксперта, в первую очередь требуются высококвалифицированные специалисты в отрасли, для работы в которых необходимо долгое обучение и большой опыт. Среди этих отраслей — медицина и производства, такие как машиностроение, пищевая промышленность, а также выпуск лекарственных средств и электроники. Помимо этого, увеличивается спрос на гибридные роли в медицине, например, медицинских менеджеров.

Платонова добавила, что в 2026 году также будет спрос на инженеров различных профилей. Причиной востребованности этих профессионалов стала реализация инвестиционных проектов в разных регионах России.

«Усилился спрос на руководителей пищевых и технологических производств — их мало из-за высоких требований к опыту и компетенциям. Кроме того, в регионах сохраняется конкуренция за квалифицированных рабочих, токарей, сварщиков. Вероятно, сохранится дефицит водителей разного уровня и специализации — в силу сложности и требований к квалификации. Это касается не только транспортной отрасли, но и производственных компаний, а также торговли», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что в текущем году на первом плане будут и задачи по обеспечению физической и кибербезопасности.

Основатель платформы для поиска работы AIMIKA Наталия Иванова до этого говорила, что способность адаптироваться к изменениям становится ключевым фактором карьерной устойчивости россиян на фоне оптимизации расходов, внедрения искусственного интеллекта и перестройки бизнес-моделей. По ее словам, одним из главных навыков, влияющих на карьерную устойчивость, становится умение объяснять свою ценность для компании.

Ранее российских трудоголиков предупредили о риске потерять работу в 2026 году.
 
