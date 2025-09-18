На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые объяснили, почему зумеры увлеклись «бабушкиными» хобби

ПНИПУ: зумеры уходят в «бабушкины» хобби: вязание, садоводство и дачи
Maria Galutva/Shutterstock/FOTODOM

Современная молодежь, выросшая среди смартфонов и соцсетей, неожиданно открывает для себя старые занятия, которыми увлекались их бабушки и дедушки. Вместо шумных вечеринок — вязание, садоводство и выпечка хлеба. А вместе с этим — все больший интерес к загородной жизни и экотрендам. Ученые Пермского Политеха объяснили, почему зуммеры увлеклись «бабушкиными» хобби. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«Зумеры постоянно находятся в цифровом потоке — бесконечные ленты, уведомления, видео. В отличие от виртуального контента, занятия с реальными предметами дают необходимую сенсорную разгрузку. Вязание, дерево или запах варенья позволяют мозгу отдохнуть», — пояснил Константин Антипьев, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

По словам ученых, это не просто ностальгия. Внимание к материальным вещам прошлого позволяет молодежи подчеркнуть свою индивидуальность и получить опыт, который трудно найти в мире быстрых лайков.

«Прослушивание винила, например, превращается в событие, а не фоновый шум», — добавил Антипьев.

Психологи отмечают, что такие хобби компенсируют потребность в видимом результате.

«Испеченный каравай или вышитая картина дают чувство завершенности и удовлетворения, которого часто не хватает в повседневности», — рассказала доцент ПНИПУ Ольга Юрьева.

Экологическая составляющая — еще один важный фактор.

«Зумеры отличаются заботой о природе. «Бабушкины» хобби становятся продолжением этой линии — это экологичный досуг, где используются натуральные материалы», — отметила доцент Юлия Лекторова.

Тренд уже влияет на рынок: растет спрос на дачи и загородные дома, популярны мастер-классы по керамике, выпечке и вязанию. А стиль «бабушкин шик» и «загородный уют» все чаще находят отражение в интерьере.

Правда, у феномена есть и обратная сторона. Эксперты предупреждают: чрезмерное погружение в хобби может стать формой ухода от реальности и затормозить профессиональное становление. Тем не менее, большинство исследователей считают тренд позитивным.

«Созидательная деятельность снижает стресс и формирует более устойчивое общество. Люди всегда будут искать хобби, потому что они дают эмоции — от умиротворения до адреналина», — заключила Юрьева.

