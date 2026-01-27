Размер шрифта
Стало известно, почему опасно спать с макияжем

Дерматолог Сафонова: сон с макияжем мешает восстановлению кожи
Привычка спать с макияжем может навредить состоянию кожи и препятствовать естественным процессам ее восстановления. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

«Если не очищать кожу перед сном, то не происходит ее самоочищение и восстановление. В этот период — с двенадцати до четырех часов ночи — кожа активно обновляется, а декоративная косметика мешает этому процессу. Когда поры забиты, риск воспалений и раздражений значительно возрастает», — пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы смыть макияж, важно использовать подходящие средства. Их лучше выбирать по типу кожи, уточнила Сафонова. Она посоветовала отдавать предпочтение очищающим гелям или пенкам, которые мягко снимают загрязнения и не повреждают защитный барьер кожи.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого говорила, что в зимний период к уходу за кожей необходим особый подход, поскольку из-за холода и сухого воздуха она обезвоживается и становится чувствительнее. В это время важно не забывать о глубоком увлажнении и питании.

Ранее косметолог объяснила, может ли кожа лица привыкать к уходовой косметике.
 
