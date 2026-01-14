Эксперт дал советы, как выбрать одежду для прогулок в мороз

Эксперт Алешкин: в холод нужно носить верхнюю одежду из ветрозащитной мембраны

При прогулках в холодную и ветреную погоду важно следовать правилу трех слоев одежды, а также не забывать надевать головной убор. Об этом aif.ru рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин.

«В городе люди частично ходят по улице и частично находятся в помещении, машине, общественном транспорте. То есть, возникают очень сильные перепады температуры. Поэтому в морозы нужно помнить о правиле трех слоев одежды», — объяснил специалист.,

По его словам, нижним слоем должно быть термобелье, затем следует надевать одежду из флиса, а в качестве третьего слоя должны выступать ветрозащитные и влаговыводящие плотные вещи.

При этом стоит отдавать предпочтение верхней одежде из ветрозащитной мембраны. Меховые шубы же сохраняют тепло, однако не всегда защищают от ветра.

Инструктор также напомнил, что в мороз нужно носить шапку. При этом в качестве дополнительной защиты может выступать капюшон. Кроме того, важно не забывать о варежках, которые зачастую теплее перчаток.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Татьяна Гайдина до этого говорила, что термобелье необходимо надевать, основываясь на собственных ощущениях. Прибегать к такому способу согревания следует, как только человек начинает мерзнуть.

Ранее врач предупредила о последствиях прогулок без шапки зимой.