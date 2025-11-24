Запрет слова «жопа» в России опровергли

Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов заявил, что слово «жопа» не вносили в список нецензурных. Об этом сообщается в его Telegram-канале «Язык с куркýмой».

Пахомов отметил, что список нецензурных слов не меняется после выхода Толкового словаря государственного языка России, созданного сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Он добавил, что «жопа» не является матом и не находится под запретом.

«Это брань, но не нецензурная», — добавил Пахомов.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Толковый словарь СПбГУ был дополнен. В него внесли 45 тысяч слов. Также, по данным канала, слово «жопа» было признано нецензурным. SHOT утверждает, что часть новых норм согласовывалась с Минюстом. Однако подробности о них не приводятся.

Накануне экс-директор юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему отказался от нецензурной брани на сцене и в быту. Нетиевский допустил существование юмора с матом, но отметил, что у таких шуток отдельная аудитория.

Ранее пассажиры автобуса в Москве обменялись нецензурными частушками и попали на видео.