В РПЦ призвали уравнять ответственность за мат и запрещенные вещества

В РПЦ заявили, что ответственность за мат и наркотики должна быть одинаковой

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) призвал приравнять ответственность за мат к ответственности за наркотики. Об этом пишет РИА Новости.

«В Думе ведется работа по формированию юридической ответственности за распространение квадробинга. И наше общество, чтобы самосохраниться, формирует механизмы защиты от разрушения. Мат равен наркотикам», – сказал он в видеообращении в к круглому столу на тему использования ненормативной лексики в Общественной палате Российской Федерации.

По словам священнослужителя, на данный момент актуально также «создание прецедентов вынесения наказаний» за разрушение и искажение русского языка.

Накануне Иеромонах Макарий заявил, что Русская православная церковь не запрещает верующим играть в компьютерные игры, сюжет которых содержит магию и колдовство. По его словам, важна не столько сюжет, жанр и тематика игры, сколько ее влияние на человека. Иермонах добавил, что это также относится к книгам и фильмам.

Ранее в РПЦ мужчинам разрешили целовать друг друга в губы.