Новости. Общество

В Роспотребнадзоре рассказали об эпидситуации по гриппу

Роспотребнадзор: гонконгский грипп доминирует среди вирусов в России
Уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями сохраняется в России, среди вирусов гриппа доминирует гонконгский грипп. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации сохраняется уровень сезонной заболеваемости респираторными инфекциями. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2)», — сказали там.

Вместе с тем, в стране наблюдается высокий уровень вакцинации – 54,8% от совокупного населения, добавили в Роспотребнадзоре.

Там также отметили, что в праздничные дни продолжат следить за эпидобстановкой. Территориальным органам также поручено держать ситуацию на контроле и сохранять готовность к оперативному реагированию.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов до этого говорил, что гонконгский грипп H3N2, как и многие другие вирусные инфекции, повреждает мелкие сосуды, из-за чего возможны головные боли, а также проблемы с сердцем и почками. Кроме того, по его словам, заболевание может привести к проблемам с носоглоткой и воспалению легких.

Ранее врач раскрыла главные симптомы гонконгского гриппа.

