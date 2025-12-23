На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о рисках создания цифрового регистра заболеваний

Эксперт Касперская: создание новых баз поможет мошенникам обманывать россиян
true
true
true
close
Shutterstock

Создание новых цифровых реестров россиян, в числе которых регистр заболеваний, может привести к утечкам данных. Об этом kp.ru рассказала президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«Хотят вводить с марта следующего года регистр заболеваний. Там 12 заболеваний, в числе них психические и беременность. Эти данные будут предоставляться целому спектру ведомств», — напомнила специалист.

По ее словам, эта информация будет передаваться без ведома россиян и без возможности удаления из реестра. При этом даже неверный диагноз, ошибочно поставленный врачом, может навсегда остаться зафиксированным в базе и быстро попасть к мошенникам.

Касперская отметила, что сегодня в цифровом пространстве уже находится большое количество информации. Решение расширять ее только поможет злоумышленникам создавать новые схемы обмана.

Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук до этого говорил, что заинтересовать пожилых людей искусственным интеллектом поможет демонстрация работы современных технологий на практике. Эксперт посоветовал вместе с близкими сделать что-нибудь полезное и приятное, например, раскрасить или оживить старую черно-белую фотографию.

Ранее россиянам рассказали, в каких сферах ИИ-технологии полезны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами