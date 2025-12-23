Россиянам рассказали о рисках создания цифрового регистра заболеваний

Создание новых цифровых реестров россиян, в числе которых регистр заболеваний, может привести к утечкам данных. Об этом kp.ru рассказала президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

«Хотят вводить с марта следующего года регистр заболеваний. Там 12 заболеваний, в числе них психические и беременность. Эти данные будут предоставляться целому спектру ведомств», — напомнила специалист.

По ее словам, эта информация будет передаваться без ведома россиян и без возможности удаления из реестра. При этом даже неверный диагноз, ошибочно поставленный врачом, может навсегда остаться зафиксированным в базе и быстро попасть к мошенникам.

Касперская отметила, что сегодня в цифровом пространстве уже находится большое количество информации. Решение расширять ее только поможет злоумышленникам создавать новые схемы обмана.

Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук до этого говорил, что заинтересовать пожилых людей искусственным интеллектом поможет демонстрация работы современных технологий на практике. Эксперт посоветовал вместе с близкими сделать что-нибудь полезное и приятное, например, раскрасить или оживить старую черно-белую фотографию.

