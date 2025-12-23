Россиянам рассказали, в каких сферах ИИ-технологии полезны

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня используется в различных сферах, при этом в некоторых из них современные технологии могут принести особенную пользу. Об этом kp.ru рассказала президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

По словам специалиста, искусственный интеллект способен предотвратить несчастные случаи.

«Он видит: человек пошел куда-то в запрещенную зону. В сельском хозяйстве очень многое делается при помощи систем, анализирующих общую ситуацию и рекомендующих полив, сколько внести удобрений, когда какие-то действия произвести», — объяснила Касперская.

Однако она отметила, что в сферах, где важную роль играет человеческий фактор, ИИ не сможет полностью заменить людей. Попытки внедрить технологии туда, где требуется интуиция и опыт, нередко оборачиваются ошибками.

Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов до этого рассказал, что в современных банковских системах алгоритмы искусственного интеллекта формируют точные цифровые профили всех клиентов, фиксируя их финансовые привычки, в числе которых размер среднего чека и места совершения операций. Благодаря этому удается выявлять действия мошенников.

