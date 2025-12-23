На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каких сферах ИИ-технологии полезны

Эксперт Касперская: ИИ может предотвратить несчастные случаи
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня используется в различных сферах, при этом в некоторых из них современные технологии могут принести особенную пользу. Об этом kp.ru рассказала президент группы компаний InfoWatch и председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская.

По словам специалиста, искусственный интеллект способен предотвратить несчастные случаи.

«Он видит: человек пошел куда-то в запрещенную зону. В сельском хозяйстве очень многое делается при помощи систем, анализирующих общую ситуацию и рекомендующих полив, сколько внести удобрений, когда какие-то действия произвести», — объяснила Касперская.

Однако она отметила, что в сферах, где важную роль играет человеческий фактор, ИИ не сможет полностью заменить людей. Попытки внедрить технологии туда, где требуется интуиция и опыт, нередко оборачиваются ошибками.

Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов до этого рассказал, что в современных банковских системах алгоритмы искусственного интеллекта формируют точные цифровые профили всех клиентов, фиксируя их финансовые привычки, в числе которых размер среднего чека и места совершения операций. Благодаря этому удается выявлять действия мошенников.

Ранее россиянам объяснили, как понять, могут ли вас заменить на работе нейросетью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами