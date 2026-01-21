Юный москвич получил тюремный срок за связь с террористами

СК: 16-летний москвич получил 5 лет колонии за участие в террористической сети

Подростка из Москвы приговорили к лишению свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, суд признал виновным несовершеннолетнего жителя столицы 2009 года рождения по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Расследование установило, что в феврале 2025 года юноша через популярный мессенджер вступил в запрещенную в России террористическую структуру, приняв присягу, а также начал выполнять указания ее представителей.

Следователи выяснили, что 13 февраля подросток по заданию так называемых кураторов снял на видео военный учетный стол одного из округов Москвы. Запись он передал организаторам, за что получил вознаграждение в размере более 9 тыс. рублей.

Позже, 25 февраля, мальчик выехал во Владимирскую область, где занимался видеосъемкой объекта транспортной инфраструктуры в Петушинском районе. На месте его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подростка арестовали. В итоге суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. До достижения совершеннолетия он будет отбывать срок в воспитательной колонии, затем — в исправительном учреждении общего режима.

Ранее юному белгородцу предъявили обвинение в призывах к терроризму.