Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Юный москвич получил тюремный срок за связь с террористами

СК: 16-летний москвич получил 5 лет колонии за участие в террористической сети
СУ СК РФ по Владимирской области

Подростка из Москвы приговорили к лишению свободы за участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, суд признал виновным несовершеннолетнего жителя столицы 2009 года рождения по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Расследование установило, что в феврале 2025 года юноша через популярный мессенджер вступил в запрещенную в России террористическую структуру, приняв присягу, а также начал выполнять указания ее представителей.

Следователи выяснили, что 13 февраля подросток по заданию так называемых кураторов снял на видео военный учетный стол одного из округов Москвы. Запись он передал организаторам, за что получил вознаграждение в размере более 9 тыс. рублей.

Позже, 25 февраля, мальчик выехал во Владимирскую область, где занимался видеосъемкой объекта транспортной инфраструктуры в Петушинском районе. На месте его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Подростка арестовали. В итоге суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. До достижения совершеннолетия он будет отбывать срок в воспитательной колонии, затем — в исправительном учреждении общего режима.

Ранее юному белгородцу предъявили обвинение в призывах к терроризму.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27671929_rnd_9",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+