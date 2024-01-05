Майкл Джексон оказался в «списке Эпштейна»

Обвинительница финансиста Джеффри Эпштейна (1953-2019) Джоанна Сьоберг рассказала, что певец Майкл Джексон посещал особняк сутенера в Палм-Бич (штат Флорида, США). О том, что артист оказался в так называемом «списке Эпштейна», свидетельствуют опубликованные судебные документы, пишет The Sun.

Эти показания ныне 42-летняя Сьоберг дала еще в мае 2016 года. Когда в суде ее спросили, встречала ли она кого-либо знаменитого, будучи молодой жертвой Эпштейна, она указала на Майкла Джексона.

«В его доме в Палм-Бич. В доме Джеффри в Палм-Бич», — уточнила она.

Адвокаты спросили, делала ли женщина массаж Джексону, на что Сьоберг ответила отрицательно. Когда произошла встреча и другие детали нахождения Майкла Джексона в особняке миллиардера, обвиненного в педофилии и организации проституции, неизвестно.

Майкла Джексона, которого неоднократно обвиняли в педофилии, не стало в 2009 году, ему было 50 лет.

Джоанна Сьоберг также рассказывала, что в марте 2001 года, когда ей был 21 год, принц Эндрю домогался до нее в нью-йоркском особняке Эпштейна.

Судья Лоретта Преска приказала опубликовать документы, связанные с делом Эпштейна в январе 2024 года, — среди документов указаны электронные письма, стенограммы свидетельских показаний, юридические заключения. Суд отмечает, что не все имена, указанные в документах, напрямую связаны с обвинениями, которые выдвигались против Эпштейна.

Финансист Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы он организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей.

При этом Эпштейн водил знакомство с широким кругом предпринимателей и политиков на Западе, в том числе с основателем Microsoft Биллом Гейтсом и экс-президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, а также принцем Йоркским Эндрю.

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