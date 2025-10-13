На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге из-за распыления перцового баллончика в больницу попали девять детей

112: в Екатеринбурге 15 детей пострадали из-за распыления перцового баллончика
Shutterstock

В Екатеринбурге более десяти детей пострадали во время распыления перцового баллончика. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел в одной из местных школ. По данным Telegram-канала, кто-то распылил содержимое баллончика, из-за чего на плохое самочувствие пожаловались 15 человек.

«Шестерым уже оказали помощь на месте – им не требуется госпитализация», – сообщается в публикации.

Еще девяти детям оказывают всю необходимую помощь. По данным Telegram-канала Baza, их госпитализировали. Подробности об их состоянии не уточняются.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, среди пострадавших был один взрослый.

На данный момент в школе работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Приморье подростки напали на водителя автобуса. Мужчина сделал школьникам замечание, после чего несовершеннолетние распылили в его сторону перцовый баллончик. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Ранее в Челябинске подростки распылили в бомжа перцовый баллончик.

