Петербургская школьница в ответ на замечание распылила перцовку в лицо пенсионеру

В Петербурге школьница распылила слезоточивый газ в автобусе после замечания

В Санкт-Петербурге девятиклассница распылила слезоточивый газ в салоне автобуса после замечания, сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В воскресенье, 18 января, группа молодых людей использовала перцовый баллончик прямо в салоне автобуса №121.

20 января в полицию с заявлением обратился 60-летний пенсионер, пострадавший в результате инцидента. По словам мужчины, в ответ на сделанное им замечание школьница отреагировала агрессивно и распылила «перцовку» ему в лицо.

Личность подозреваемой установили, ею оказалась 16-летняя ученица девятого класса. Ее задержали на улице и вместе с матерью доставили на допрос, после которого девушку поместили в следственный изолятор.

Несовершеннолетней грозит уголовная ответственность, возбуждено дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в Подмосковье шумный сосед облил семью с маленьким ребенком из баллончика.