Российский турист умер в аэропорту Еревана

Гражданин России скончался в ереванском международном аэропорту Звартноц. Об этом ТАСС рассказал источник.

По словам собеседника агентства, мужчина вместе с женой летел из Италии в Россию транзитом через Ереван. Ему стало плохо после прохождения регистрации. Прибывшие на место происшествия медики уже не могли ничего сделать и зафиксировали смерть пассажира.

Источник добавил, что инцидент произошел 21 июля около полудня по московскому времени. По факту случившегося компетентными органами возбуждено уголовное производство, пишет ТАСС.

До этого в Шереметьево один из пассажиров проглотил пакет, предположительно, с запрещенными веществами и скончался на глазах у сотрудников аэропорта.

Сообщается, что 40-летний мужчина собирался вылететь в Стамбул. При личном досмотре сотрудники таможенной службы заметили у него пакет и предположили, что в нем могут находиться запрещенные вещества. Испугавшись задержания, пассажир проглотил пакет, после чего ему сразу стало плохо. Спасти его не удалось.

Ранее иранский беженец умер в парижском аэропорту, в котором прожил почти 18 лет.