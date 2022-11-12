«Не хотел покидать терминал». Иранец умер, вернувшись в аэропорт, где прожил почти 18 лет

Иранский беженец Мехран Карими Нассери, который стал прототипом героя Тома Хэнкса в фильме Стивена Спилберга «Терминал», умер, в парижском аэропорту имени Шарля-де-Голля. Мужчина стал известен всему миру, так как прожил в терминале этого аэропорта почти 18 лет: с 26 августа 1988 года по июль 2006 года.

Смерть в терминале 2F

О смерти Мехрана Карими Нассери сообщили французские СМИ. Источник в аэропорту Шарль-де-Голль рассказал AFP, что мужчина умер «естественной смертью незадолго до полудня субботы в терминале 2F».

По его словам, иранский беженец потратил почти все деньги, полученные за экранизацию его истории в фильме Спилберга, и вернулся в аэропорт несколько недель назад. После смерти при Нассери нашли несколько тысяч евро.

«Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель», — подтвердил ТАСС источник в администрации аэропорта.

По его словам, все 18 лет, что мужчина прожил в аэропорту, у него не было необходимости оставаться в стенах аэропорта, он мог спокойно выходить на улицу, так как имел статус беженца и вид на жительство во Франции.

«Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы, вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина (Спилберга – «Газета.Ru»). Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти, куда хочет. Его никогда не бросали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта», — заявил собеседник агентства.

Согласно данным источника, Нассери был психически не здоров и считал, что у него якобы по-прежнему имеются проблемы с документами, поэтому он вновь и вновь возвращался в привычную ему среду обитания.

Жизнь в аэропорту

Согласно данным французских СМИ, Нассери родился в Иране в 1945 году. В 1977 году за участие в акциях протеста против шаха Мохаммеда Реза мужчину выслали из страны. Он искал политического убежища в европейских странах, в 1981 году получил соответствующий статус в комиссии ООН по делам беженцев Бельгии.

Мать Нассери была гражданкой Великобритании. В 1986 году мужчина решил ее навестить и отправился в Глазго. Из Бельгии он поехал во Францию, чтобы оттуда полететь в Великобританию. Но на железнодорожной станции в Париже у него украли дипломат с документами.

Нассери все же сел в самолет и улетел в Лондон. В аэропорту Хитроу его не пропустили на паспортном контроле из-за отсутствия документов и отправили обратно в Париж. Из аэропорта Шарль-де-Голль он тоже не смог выбраться без необходимых документов. Так началась его долгая жизнь в терминале 1.

Бельгия, согласно правилам, могла выдать ему копии бумаг только в случае личной явки. При этом беженец, покинувший давшую ему приют страну, утрачивал право на возвращение.

Однако в 1995 году бельгийские власти разрешили ему вернуться, но при условии, что Мехран будет жить в Бельгии под присмотром социальных работников. Нассери отказался, так как все еще хотел жить в Великобритании.

В статье AFP напомнили, что в аэропорту Мехран подружился с сотрудниками аэропорта, которые помогали ему, кормили и давали книги. Им он представлялся как «сэр Альфред». Вскоре мужчина стал героем многочисленных телевизионных и радио передач.

Как уточняет France 24, в 1999 году Нассери предоставили статус беженца и право остаться во Франции. Но и тогда он не покинул здание аэропорта. Как пояснил тогда журналистам его адвокат, Мехран «больше не хотел покидать аэропорт», так как «боялся куда-то ехать».

Жизнь Нассери в терминале закончилась в июле 2006 года, когда его госпитализировали из-за неизвестного заболевания. Его выписали в январе 2007-го, и какое-то время он жил в отеле около аэропорта.

Герой Спилберга

В 2004 году на экраны вышла трагикомедия Стивена Спилберга «Терминал». Главную роль в картине сыграл Том Хэнкс. Прототипом его героя стал Нассери. В фильме главный герой, Виктор Наворски, летит в Нью-Йорк из Восточной Европы, но во время перелета на его родине происходит государственный переворот. Герой на долго остается в ловушке международного аэропорта имени Джона Кеннеди, с паспортом ниоткуда, без возможности въехать в США.

Согласно данным Le Monde, после выхода фильма и попадания в больницу Нассери жил в доме в Париже. Как уточняет Il Post, американская киностудия DreamWorks заплатила ему 250 тысяч долларов за права на использование истории его жизни в аэропорту.