На въезде в Волгоград сменили дорожные указатели на «Сталинград»

На основных въездах в Волгоград дорожные указатели временно сменили на «Сталинград» в честь годовщины начала контрнаступления советских войск. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

«Дорожные знаки «Волгоград» на основных магистралях на въездах в город дорожные службы заменили на «Сталинград» в честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, которая отмечается 19 ноября», — говорится в сообщении.

В среду Волгоград отмечает 83-ю годовщину начала разгрома немецких войск под Сталинградом. Утром 19 ноября 1942 года началась стратегическая наступательная операция советских войск под кодовым названием «Уран» по окружению и разгрому фашистских агрессоров.

23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов, котоыре шли на встречу друг другу, соединились в районе Калач-на-Дону — Советский, Мариновка. В результате в кольце окружения оказались 22 дивизии и 160 отдельных частей 6-й полевой армии и часть 4-й танковой армии общей численностью 330 тысяч немецких солдат и офицеров.

В мае в Волгограде вывеску с названием на здании аэропорта сменили на «Сталинград».

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном переименовании Волгограда в Сталинград.