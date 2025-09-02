«3D-фреску» возрастом 4000 лет нашли в Перу

В перуанском регионе Ла-Либертад археологи обнаружили уникальный барельеф возрастом от трех до четырех тысяч лет. По словам ученых из Папского католического университета Перу, по выразительности находка не имеет аналогов среди ранее найденных артефактов. Об этом сообщает The Guardian.

Фреска, выполненная в рельефной технике, с одной стороны изображает рыбу, запутанную в сетях, а с другой — символические мотивы, включая звезды и растения. За уникальный рельеф и живописность находка получила от ученых название «3D-фреска».

Исследование показало, что первоначально изображения были окрашены в синий, желтый и черный цвета. Тысячелетия спустя часть пигментов сохранилась. Отмечается, что сама фреска находится в хорошем состоянии благодаря длительному нахождению под землей.

Монумент длиной около пяти метров и шириной два метра служил основанием для более поздней постройки на склоне холма у деревни Тангуче. Археологи предполагают, что фреска могла быть частью культового сооружения и отражать представления древних жителей региона о воде, изобилии и природных циклах.

