В Приморском крае тигр разорвал собаку

Mash: тигр разорвал собаку возле магазина в селе Приморья
Telegram-канал «Amur Mash»

В селе Барабаш Приморского края тигр разорвал собаку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Крупный хищник утащил пса с цепи прямо в центре Барабаша. Место людное: этой дорогой взрослые добираются на работу, в 200 метрах — тропинка к школе. Там же останавливаются междугородние автобусы с туристами», — сказано в посте.

По словам местных жителей, хищника они видят регулярно. Люди боятся выходить на улицу в ночное время, отпускать детей одних. Кроме того, тигр представляет опасность для домашних питомцев.

До этого сообщалось, что в Ленобласти местные жители боятся выходить из домов из-за волков, которые напали на собак. Инцидент произошел в Лужском районе региона, на территории садоводства «Мшинская». Накануне хищники проявили агрессию к животным. Они якобы съели внутренности питомцев и оставили их на дороге. Петербуржцы обращались к сотрудникам МЧС и местному егерю, который ранее решал проблему с помощью ружья. Сейчас якобы решать вопрос безопасности никто не хочет.

Ранее в Карелии мальчику разрешили опаздывать на учебу из-за волков на дороге.
 
