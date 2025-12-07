Автомобиль упал в реку в Санкт-Петербурге

В Петербурге автомобиль упал в Неву, один человек не выжил

В Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта автомобиль пробил ограждение и упал в реку, в результате чего один человек не выжил. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в 04:39 утра 7 декабря у дома 45. В салоне Haval H3 находились двое мужчин 27 и 35 лет. Старшему удалось самостоятельно выбраться на берег, второго спасти не удалось, его позже извлекли водолазы.

Автомобиль был обнаружен на дне реки и поднят автокраном. Полиция изучает записи камер наблюдения, на которых видно, что машина проехала прямо на Т-образном перекрестке, где установлены знаки «Уступи дорогу» и запрет движения прямо.

4 декабря спасатели из Крыма достали автомобиль из водохранилища. Инцидент произошел в селе Кольчугино. Машина с двумя пассажирами и собакой съехала в воду. Приехавшим на место спасателям пришлось доставать средство передвижения с четырехметровой глубины. Спасти людей не удалось.

Ранее прокурор запросил водителю утонувшего в Мойке автобуса семь лет колонии.