В Госдуме рассказали о штрафах из-за оставленной в подъезде обуви

Жильцам многоквартирных домов грозят штрафы из-за нарушения правил противопожарной безопасности за оставленные личные вещи, в том числе обувь, в тамбурах и коридорах подъезда. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, зачастую жильцы занимают место в подъездах или тамбурах. Там они оставляют коляски, самокаты, велосипеды, начинают там что-то хранить, складировать и обувь оставлять.

Депутат добавил, что посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации препятствуют доступу к эвакуационным выходам.

За складирование вещей грозит ответственность по статье Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение требований пожарной безопасности» в виде штрафов от 5 до 15 тысяч рублей для физических и от 300 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

До этого юрист по гражданским делам Алла Георгиева рассказала, что соседи не имеют права размещать свои вещи на лестничной клетке, которая относится к общедомовому пространству.

