Российский миллиардер стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии

Предприниматель родом из России и основатель британской компании XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года. Об этом сообщает Times.

«Уроженец Москвы, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании, которая выплатила корпоративный налог в размере 426 млн фунтов ($44 млрд.) за год», — говорится в материале.

На первом месте рейтинга находятся братья Фред и Питер Дан, основавшие британскую сеть букмейкерских компаний Betfred.

До этого Bloomberg Billionaires Index сообщило, что состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада достигло $37 млрд после выхода на биржу его оборонной компании Czechoslovak Group (CSG).

Czechoslovak Group входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов. В ней работают порядка 14 тысяч сотрудников. Компания поставляет свою продукцию в страны НАТО, а также на Украину.

Ранее сообщалось, что общее состояние богатейших людей мира достигло исторического максимума.