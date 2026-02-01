Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Российский миллиардер стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Британии

Глава XTX Markets Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании
Carlos Jasso/Reuters

Предприниматель родом из России и основатель британской компании XTX Markets Александр Герко стал вторым крупнейшим налогоплательщиком Великобритании по итогам 2025 года. Об этом сообщает Times.

«Уроженец Москвы, ставший трейдером, владеет как минимум 75% лондонской компании, которая выплатила корпоративный налог в размере 426 млн фунтов ($44 млрд.) за год», — говорится в материале.

На первом месте рейтинга находятся братья Фред и Питер Дан, основавшие британскую сеть букмейкерских компаний Betfred.

До этого Bloomberg Billionaires Index сообщило, что состояние чешского предпринимателя Михала Стрнада достигло $37 млрд после выхода на биржу его оборонной компании Czechoslovak Group (CSG).

Czechoslovak Group входит в число ведущих европейских производителей артиллерийских боеприпасов. В ней работают порядка 14 тысяч сотрудников. Компания поставляет свою продукцию в страны НАТО, а также на Украину.

Ранее сообщалось, что общее состояние богатейших людей мира достигло исторического максимума.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!