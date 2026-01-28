Юрист рассказал, могут ли уволить за неявку на работу из-за снегопада

Некоторые работодатели могут уволить или наказать сотрудника за неявку или опоздание на работу во время плохой погоды и обильных снегопадов. Оспорить такое решение можно с помощью обращения в суд. Об этом mk.ru рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

«Если работодатели увольняют или наказывают работника за невыход или опоздание на работу из-за погодных условий, а работник потом идет оспаривать это дело в суд, то ему обязательно скажут, что он должен был проявить ту самую разумную осмотрительность. Он должен был накануне посмотреть метеопрогноз, прогноз о дорожной ситуации и предпринять необходимые меры», — объяснил специалист.

Однако, по его словам, при наличии определенных условий суд зачастую становится на сторону уволенного сотрудника. В таких случаях требуется официальный метеопрогноз, а также фото- или видеосъемка непогоды, на которых зафиксирована невозможность работника добраться до офиса.

При этом данные доказательства необходимо сразу отправить руководителю. Важно это сделать всеми доступными способами, например, с помощью сообщения на телефон, письма на электронную почту или через рабочий чат, отметил юрист.

Тренер-партнер сети фитнес-клубов DDX Fitness Юрий Аверьянов до этого говорил, что передвижение по заснеженным улицам — эффективная физическая нагрузка, заставляющая работать разные группы мышц. По словам эксперта, неустойчивая поверхность дает полезную нагрузку на ноги и корпус: квадрицепсы и ягодицы отвечают за толчок и подъем шага, икры и стабилизаторы голеностопа помогают сохранять равновесие, а пресс и поясница удерживают корпус.

