В России ответили, как справиться с ростом коммунальных тарифов

В вопросе возможного сдерживания повышения коммунальных тарифов в России важно учитывать не их интенсивность или количество, а их размеры. Об этом RuNews24.ru заявил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

Он отметил, что этим должно заниматься государство. По его мнению, если на фоне подорожания энергоносителей или общего уровня инфляции это невозможно, в стране нужно разработать механизмы компенсации и освобождения энергетиков от налогов, чтобы тарифы не росли. Специалист подчеркнул важность включенности в контрольные проверочные мероприятия по управляющим компаниям, которые под общий рост цен могут повышать и свои тарифы.

«Здесь отдельно, конечно, стоит поговорить о росте тарифов на капремонт, поскольку эта пирамида финансовая неминуемо лопнет и, к сожалению, компенсация опять будет за счет потребителей», — сказал Крастелев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев до этого заявил, что зарплаты россиян в 2026 году следует увеличить пропорционально тарифам на ЖКУ, которые поднимутся минимум на 10%.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях просрочки платежей за коммуналку.