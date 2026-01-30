Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

Автоюрист рассказал, как беспилотный транспорт будет передвигаться по дорогам

Автоюрист Золотов: под беспилотный транспорт нужно менять юридическую базу
Евгений Биятов/РИА Новости

Минтранс представил законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», который позволит беспилотным авто передвигаться по дорогам общего пользования. Однако такой вид транспорта может столкнуться с трудностями при езде в городе. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт, автоюрист Дмитрий Золотов.

По словам специалиста, беспилотному транспорту сложнее всего будут даваться развороты и повороты. Такой автомобиль передвигается по прямой дороге без каких-либо проблем. Однако при его перестроении, повороте или столкновении с препятствием водители, которые едут рядом, не будут помогать беспилотному авто, отметил Золотов.

Он объяснил, что в итоге такой транспорт может стоять на дороге на протяжении долгого времени, из-за чего за ним создастся большая пробка.

Помимо этого, по словам автоюриста, под беспилотные авто необходимо будет законодательно менять юридическую базу.

«Все документы, все законы – от административного кодекса, уголовного, до других полностью должны быть переделаны. Этот транспорт должен быть внесен в сводки законов, он должен регламентироваться как автоматический транспорт, который пользуется дорогами общего пользования», — сказал специалист.

Автоэксперт Максим Егоров до этого говорил, что непристегнутый ремень безопасности может привести к серьезным травмам. При этом пострадать могут как пассажиры на передних, так и на задних сиденьях. По словам специалиста, даже при движении по парковке непристегнутый человек при резком торможении может получить травмы.

Ранее автоэксперт дал советы, как выехать из сугроба на автомобиле с автоматической коробкой.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!