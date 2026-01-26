Стало известно, кто получит штраф за нарушение беспилотного автомобиля

Ответственность за нарушения беспилотного автомобиля, такие как превышение скорости или езда по газону, понесет его владелец. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект закона Минтранса, который был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Владелец самодвижущейся машины также будет наказан за ДТП, в результате которого был принесен ущерб здоровью или имущество. Это произойдет, если станет известно, что причиной происшествия оказалось нарушение правил по эксплуатации автомобиля или незаконное внесение изменений в его конструкцию.

Однако уточняется, что при несвоевременном обновлении программного обеспечения ответственность будет лежать на сервисном центре.

В Минтрансе отметили, что данный документ распространяется не только автоматизированные машины, но и беспилотные трамваи. В Москве планируются перевести в автономный режим 75% парка к 2030 году.

До этого руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой начать лишать прав российских владельцев автомобилей за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По его мнению, такие устройства мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных машин, что существенно угрожает безопасности дорожного движения.

