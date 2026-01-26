Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Стало известно, кто получит штраф за нарушение беспилотного автомобиля

Штрафы за нарушения беспилотного автомобиля получит владелец
Ivan Kurmyshov/Shutterstock/FOTODOM

Ответственность за нарушения беспилотного автомобиля, такие как превышение скорости или езда по газону, понесет его владелец. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на проект закона Минтранса, который был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Владелец самодвижущейся машины также будет наказан за ДТП, в результате которого был принесен ущерб здоровью или имущество. Это произойдет, если станет известно, что причиной происшествия оказалось нарушение правил по эксплуатации автомобиля или незаконное внесение изменений в его конструкцию.

Однако уточняется, что при несвоевременном обновлении программного обеспечения ответственность будет лежать на сервисном центре.

В Минтрансе отметили, что данный документ распространяется не только автоматизированные машины, но и беспилотные трамваи. В Москве планируются перевести в автономный режим 75% парка к 2030 году.

До этого руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой начать лишать прав российских владельцев автомобилей за ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы. По его мнению, такие устройства мешают пользоваться зеркалами заднего вида и слепят водителей встречных машин, что существенно угрожает безопасности дорожного движения.

Ранее россиянам объяснили, можно ли получить штраф за пользование наушниками за рулем.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!