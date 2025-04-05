Отец-педофил шесть лет насиловал дочь в Брянской области

Житель Брянской области признан виновным в совращении и сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочерью, девочка подвергалась изнасилованиям на протяжении шести лет. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 47-летний отец с марта 2018 года по февраль 2024 года систематически насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. Первое преступление в отношении половой неприкосновенности ребенка было совершено, когда девочке было восемь лет.

Школьница шесть лет боялась рассказывать о происходящем в семье, лишь в 2024 году она призналась знакомой, что отец ее насилует. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Краснодаре мужчина заманил к себе ребенка и изнасиловал. Уроженец Брянской области пообещал ребенку показать собаку и под этим предлогом привел домой, где изнасиловал его. Суд приговорил фигуранта к 16 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии особого режима. Помимо этого, в течение десяти лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Мужчина также пройдет принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.

Ранее в Петербурге задержан мужчина, изнасиловавший подростка в туалете вокзала.