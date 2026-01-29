Январь 2026 года назвали самым снежным в Москве за два столетия

МГУ: уходящий январь в Москве стал самым снежным за 203 года

Метеорологическая обсерватория МГУ им. М. В. Ломоносова в течение января зафиксировала аномальное количество осадков, ставшее самым большим за 203 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МГУ.

Там отметили, что первый месяц текущего года выдался в российской столице «холодным и аномально снежным».

«Уходящий январь — самый снежный в Москве за последние 203 года. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами», — пояснили в университете.

Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета вуза Михаил Локощенко отметил, что к 29 января на площадке обсерватории зафиксировали почти 92 мм осадков — самое большое значение за два десятилетия. Максимальная высота сугробов в университете 29 января составляет 59 см.

Ученый указал, что несмотря на быстрое потепление климата, высота снежного покрова в Москве остается стабильной благодаря общему росту зимних осадков. Кроме того, таким мощным снежный покров делает отсутствие оттепелей.

