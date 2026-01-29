Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Январь 2026 года назвали самым снежным в Москве за два столетия

МГУ: уходящий январь в Москве стал самым снежным за 203 года
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Метеорологическая обсерватория МГУ им. М. В. Ломоносова в течение января зафиксировала аномальное количество осадков, ставшее самым большим за 203 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МГУ.

Там отметили, что первый месяц текущего года выдался в российской столице «холодным и аномально снежным».

«Уходящий январь — самый снежный в Москве за последние 203 года. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами», — пояснили в университете.

Заведующий Метеорологической обсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета вуза Михаил Локощенко отметил, что к 29 января на площадке обсерватории зафиксировали почти 92 мм осадков — самое большое значение за два десятилетия. Максимальная высота сугробов в университете 29 января составляет 59 см.

Ученый указал, что несмотря на быстрое потепление климата, высота снежного покрова в Москве остается стабильной благодаря общему росту зимних осадков. Кроме того, таким мощным снежный покров делает отсутствие оттепелей.

Ранее стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!