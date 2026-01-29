В Центральной России ожидаются аномальные холода

В девяти областях Центральной России синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых аномальных морозов. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в период с 30 января по 4 февраля на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областей», — прогнозируют синоптики.

Как уточнили в Гидрометцентре, во всех областях, кроме Калужской, оранжевый уровень, который предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, начнет действовать с полуночи 30 января. При этом в Калужской области он будет действовать с полуночи 31 января.

До этого спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал, что в холодную погоду необходимо утеплять всё тело, не забывая о руках и ногах. Для этого важно грамотно выбрать подходящие варежки и обувь.

По его словам, во время серьезных морозов стоит надевать первым слоем тонкие перчатки, а уже на них — рукавицы, так называемые «верхонки». Кроме того, следует отдавать предпочтение обуви с широкой подошвой и качественным утеплителем.

