Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В Центральной России ожидаются аномальные холода

Оранжевый уровень опасности объявлен в 9 областях Центральной РФ из-за холодов
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В девяти областях Центральной России синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых аномальных морозов. Об этом рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

«Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается в период с 30 января по 4 февраля на территории Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областей», — прогнозируют синоптики.

Как уточнили в Гидрометцентре, во всех областях, кроме Калужской, оранжевый уровень, который предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба, начнет действовать с полуночи 30 января. При этом в Калужской области он будет действовать с полуночи 31 января.

До этого спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал, что в холодную погоду необходимо утеплять всё тело, не забывая о руках и ногах. Для этого важно грамотно выбрать подходящие варежки и обувь.

По его словам, во время серьезных морозов стоит надевать первым слоем тонкие перчатки, а уже на них — рукавицы, так называемые «верхонки». Кроме того, следует отдавать предпочтение обуви с широкой подошвой и качественным утеплителем.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале и марте.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!