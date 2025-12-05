На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Воробьев рассказал о работе киосков печати в Московской области

Андрей Воробьев заявил, что киоски печати в Московской области не закроют
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Киоски печати в Московской области продолжат работать. Об этом в интервью kp.ru заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что киоски печати не планируют закрывать.

«Мы все-таки очень избирательно подходим. Нестационарные объекты тоже могут радовать глаз — если там продают цветы, или фермерские продукты, или газеты», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что Подмосковные власти дорожат теми, кто ведет бизнес, создает рабочие места и платит налоги. Однако при этом есть ларьки, в которых, например, работают незаконные мигранты или игнорируются санитарные нормы. По словам губернатора, такие объекты могут раздражать окружающих.

Воробьев подчеркнул, что из 25 тысяч нестационарных объектов Московской области планируется избавиться только от тех, кто не соблюдает законы и санитарные нормы.

До этого стало известно, что в 2026 году ежемесячная стоимость трудовых патентов для мигрантов в Москве вырастет с 8,9 до 10 тыс. рублей. Соответствующее решение вынесла Московская городская дума в ходе внеочередного пленарного заседания в ноябре.

Ранее губернатор Воробьев рассказал о цифровых проектах в регионе.

