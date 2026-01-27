Россиянам рассказали, чего не стоит делать в период сильных снегопадов

«Пятый канал»: в период снегопада лучше отказаться от личного транспорта

В период сильных снегопадов не стоит выходить из дома без острой необходимости, особенно если на улице сильный ветер и почти нулевая видимость. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, под снегом может скрываться лед, что увеличивает риск получения травм.

«На остановках и возле переходов тоже лучше не торопиться — попытка догнать уходящий автобус часто заканчивается падением на скользком асфальте», — отметили в сообщении.

Водителям автомобилей специалисты следуют соблюдать особую осторожность. Кроме того, важно не парковать машины под деревьями или рядом с фасадами зданий, поскольку на авто могут упасть ветки или снег и лед с крыш. В целом в дни сильных снегопадов разумнее отказаться от личного автомобиля, заключили эксперты.

В комплексе городского хозяйства Москвы до этого сообщили, что коммунальные службы продолжают работы по очистке улиц от снега, который идет в столице уже несколько дней. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Ранее в «Яндексе» объяснили резкий скачок цен на такси во время снегопада.