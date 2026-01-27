Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Россиянам рассказали, чего не стоит делать в период сильных снегопадов

«Пятый канал»: в период снегопада лучше отказаться от личного транспорта
Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В период сильных снегопадов не стоит выходить из дома без острой необходимости, особенно если на улице сильный ветер и почти нулевая видимость. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, под снегом может скрываться лед, что увеличивает риск получения травм.

«На остановках и возле переходов тоже лучше не торопиться — попытка догнать уходящий автобус часто заканчивается падением на скользком асфальте», — отметили в сообщении.

Водителям автомобилей специалисты следуют соблюдать особую осторожность. Кроме того, важно не парковать машины под деревьями или рядом с фасадами зданий, поскольку на авто могут упасть ветки или снег и лед с крыш. В целом в дни сильных снегопадов разумнее отказаться от личного автомобиля, заключили эксперты.

В комплексе городского хозяйства Москвы до этого сообщили, что коммунальные службы продолжают работы по очистке улиц от снега, который идет в столице уже несколько дней. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, а также социальным объектам.

Ранее в «Яндексе» объяснили резкий скачок цен на такси во время снегопада.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!