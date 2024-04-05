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Сотрудника института ядерной физики арестовали в Петербурге за фейки о российской армии

В Петербурге арестовали сотрудника института ядерной физики за фейки о ВС РФ

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербрга

Сотрудника института ядерной физики им. Константинова отправили под стражу за публикацию видео. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Дмитрий Богмут, являющийся сотрудником ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», публиковал в течение трех месяцев фейки с ложной информацией о российской армии, находясь прямо на рабочем месте.

Он выкладывал в открытый доступ тексты, видеозаписи и изображения с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ за пределами территории РФ. К примеру, Богмут опубликовал видео «Атака на Павлоград, как Путин готовится к оборонительной войне и подрывает боеспособность армии РФ». Назначенная по делу экспертиза нашла в ролике недостоверную информацию о целях и ходе СВО.

4 апреля ученому предъявили обвинение, а Октябрьский районный суд выбрал в качестве меры пресечения для обвиняемого заключение под стражу. Под арестом Богмут пробудет до 3 июня.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга потребовала осудить на девять лет общего режима режиссера Всеволода Королева по той же статье.

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