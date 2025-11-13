На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пресекли нелегальный бизнес по сбыту наркотиков на 25 млн рублей

В Москве задержали 11 человек, подозреваемых в ведении нелегального бизнеса по продаже наркотиков на 25 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере», — заявила она.

По словам Волк, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники действовали на территории Московского региона с конца 2023 года. Они закупали фармацевтические препараты в больших объемах через юридическое лицо, которое имело лицензию на приобретение напрямую у производителя. Для вывода из легального оборота препараты регистрировали под другими названиями. Процесс продажи проводилась через сеть аптек, открытых сообщниками. Сильнодействующие вещества прятали в тайниках, оборудованных в корпусной мебели.

Сами препараты, по словам представителя МВД, продавались без упаковки. Наркозависимые граждане покупали препараты по завышенным ценам с целью употребления.

В ходе обысков было изъято свыше 150 килограммов запрещенных веществ, порядка 25 млн рублей, банковские карты. На данный момент двух подозреваемых заключили под стражу, еще одного фигуранта оставили под домашним арестом.

До этого в Москве раскрыли тайную наркоплантацию после вызова полицейских из-за квартирного потопа.

Ранее в Петербурге выявили резкий рост числа зависимых.

