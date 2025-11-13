В Москве пресекли нелегальный бизнес по сбыту наркотиков на 25 млн рублей

В Москве задержали 11 человек за сбыт сильнодействующих веществ на 25 млн рублей

В Москве задержали 11 человек, подозреваемых в ведении нелегального бизнеса по продаже наркотиков на 25 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере», — заявила она.

По словам Волк, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники действовали на территории Московского региона с конца 2023 года. Они закупали фармацевтические препараты в больших объемах через юридическое лицо, которое имело лицензию на приобретение напрямую у производителя. Для вывода из легального оборота препараты регистрировали под другими названиями. Процесс продажи проводилась через сеть аптек, открытых сообщниками. Сильнодействующие вещества прятали в тайниках, оборудованных в корпусной мебели.

Сами препараты, по словам представителя МВД, продавались без упаковки. Наркозависимые граждане покупали препараты по завышенным ценам с целью употребления.

В ходе обысков было изъято свыше 150 килограммов запрещенных веществ, порядка 25 млн рублей, банковские карты. На данный момент двух подозреваемых заключили под стражу, еще одного фигуранта оставили под домашним арестом.

