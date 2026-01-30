«Пупок и за ушами»: врач назвала места, которые чаще всего не домывают

Врач Филева: бактерии часто скапливаются в пупке и области за ушами

Кожные складки, пупок и области за ушами, как правило, — самые «забытые» места при мытье, хотя именно там часто скапливаются бактерии. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чаще всего люди уделяют меньше внимания зонам, которые кажутся «второстепенными»: <...> межпальцевым промежуткам стоп, пупку, кожным складкам, зоне между ягодицами, за коленями, а также области за ушами и шее под волосами. Именно в таких местах создаются идеальные условия для размножения бактерий и грибков», — отметила специалист.

Регулярное и тщательное очищение этих зон — простая, но важная мера профилактики кожных заболеваний, подчеркнула она.

До этого Филева предупреждала, что пренебрежение уходом за кожей подмышек — это не просто вопрос запаха, а потенциальный риск для здоровья. Скопление бактерий чревато грибковыми инфекциями и гнойными воспалениями.

Кроме того, по ее словам, постоянная влажность и трение в зоне подмышечных впадин приводят к опрелостям, из-за которых кожа может потрескаться.

