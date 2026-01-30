Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

«Пупок и за ушами»: врач назвала места, которые чаще всего не домывают

Врач Филева: бактерии часто скапливаются в пупке и области за ушами
Caroline Arber/Global Look Press

Кожные складки, пупок и области за ушами, как правило, — самые «забытые» места при мытье, хотя именно там часто скапливаются бактерии. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Чаще всего люди уделяют меньше внимания зонам, которые кажутся «второстепенными»: <...> межпальцевым промежуткам стоп, пупку, кожным складкам, зоне между ягодицами, за коленями, а также области за ушами и шее под волосами. Именно в таких местах создаются идеальные условия для размножения бактерий и грибков», — отметила специалист.

Регулярное и тщательное очищение этих зон — простая, но важная мера профилактики кожных заболеваний, подчеркнула она.

До этого Филева предупреждала, что пренебрежение уходом за кожей подмышек — это не просто вопрос запаха, а потенциальный риск для здоровья. Скопление бактерий чревато грибковыми инфекциями и гнойными воспалениями.

Кроме того, по ее словам, постоянная влажность и трение в зоне подмышечных впадин приводят к опрелостям, из-за которых кожа может потрескаться.

Ранее россиян предупредили об опасности корсетов и утягивающего белья для здоровья.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!