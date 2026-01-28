Врач рассказала, чем чревата плохая гигиена подмышек

Пренебрежение уходом за кожей подмышек — это не просто вопрос запаха, а потенциальный риск для здоровья. Скопление бактерий чревато грибковыми инфекциями и гнойными воспалениями. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Кроме того, по ее словам, постоянная влажность и трение в зоне подмышечных впадин приводят к опрелостям, из-за которых кожа может потрескаться.

«Поврежденная кожа становится мишенью для вредных микроорганизмов. Бактерии, чаще всего стафилококки, проникают в устья потовых желез и волосяных фолликулов, вызывая гидраденит — болезненное гнойное воспаление, которое иногда требует хирургического вмешательства», — рассказала Филева.

Эксперт и продакт-менеджер бренда VOIS Алина Колмакова до этого говорила, что главное отличие натурального дезодоранта от дезодорантов-антиперспирантов — в безопасности, однако людям с повышенной потливостью такие средства не подойдут.

Она отметила, что антиперспиранты создают на поверхности кожи временные «пробки» в выводных протоках потовых желез и снижают потоотделение.

