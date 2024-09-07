СМИ сообщили о возбуждении дела против экс-ректора уральского вуза

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерия Дубицкого, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. При этом сам Дубицкий отрицает эту информацию.

Источник издания, близкий к администрации вуза, рассказал, что в отношении Валерия Дубицкого возбуждено уголовное дело по обвинению в растрате 1,035 млн рублей (ч. 4. ст. 160 УК РФ), и он якобы уже дал признательные показания.

Сам Дубицкий опроверг эти заявления и рассказал, что о предполагаемом уголовном деле ему никто ничего не сообщал, но если так — вину он не признает и готов защищаться. Бывший ректор предположил, что речь в деле может идти об аренде квартиры.

Агентство уточняет, что Дубицкий был ректором (с приставкой «и. о.») РГППУ с 2021 года до июня 2024-го. До переезда в Екатеринбург он возглавлял библиотечно-музейный комплекс в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), работал первым проректором ТюмГУ и федеральным чиновником.

«Считается, что он был одним из противников объединения РГППУ с Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ) в формате поглощения, которое активно обсуждается с начала 2023 года, но постоянно откладывается», — говорится в публикации.

4 сентября сообщалось, что бывший ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров, арестованный по делу о растрате крупной суммы, изъявил желание отправиться служить в зону проведения специальной военной операции. О принятом решении по этому вопросу пока не известно.

Ранее в Приморье выявили новые эпизоды в деле экс-ректора ВГУЭС Лазарева.