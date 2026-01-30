Губернатор поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк дал поручение временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где в январе умерли девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня сразу по прилете дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнение, а о временном отстранении», — сказал он на совещании.

Глава Кузбасса призвал на время следствия воздержаться от выводов по ситуации в интернате в Прокопьевске.

В кузбасском Прокопьевске за месяц умерли девять пациентов дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Ранее в больницы доставили 46 его постояльцев, у которых диагностировали грипп. Возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, пациентов интерната кормили едой из гнилых продуктов, в учреждении царила антисанитария, над людьми издевались, а пенсии постояльцев похищали.

Ранее появились подробности о содержании в интернате, где погибли 9 пациентов за месяц.