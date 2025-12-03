Таджикистан отреагировал на сообщения о совместной с РФ охране границы

Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщения агентства Reuters о переговорах с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросу совместной охраны границы с военнослужащими Вооруженных сил России. Заявление об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В МИД Таджикистана подчеркнули, что публикация, о которой идет речь, не соответствует действительности, и распространение подобной ложной информации вводит в заблуждение международную аудиторию.

Reuters со ссылкой на «источник в Совете безопасности Таджикистана» сообщало, что Душанбе якобы обратился к Москве с просьбой разместить войска на границе. Поводом, по данным журналистов, стала гибель пяти граждан Китая на рубежах Таджикистана и Афганистана. Однако позже агентство удалило публикацию, указав, что представленных доказательств полученной информации оказалось недостаточно.

Ранее в Госдуме попросили денонсировать договор о двойном гражданстве с Таджикистаном.