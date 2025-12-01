На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Афганские боевики напали на китайских рабочих в Таджикистане

Двое китайских рабочих погибли в Таджикистане из-за афганских боевиков
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Таджикистане двое граждан Китая погибли, еще двое пострадали в результате вооруженного нападения с боевиков из Афганистана. Об этом заявил пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, передает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел 30 ноября примерно в 18:45 по местному времени. Боевики проникли с территории села Рузваяк провинции Бадахшан Афганистана в село Шодак Дарвазского района Таджикистана и напали на сотрудников дорожно-строительной компании «China Road and Bridge Corporation.

По данным ведомства, похожее нападение произошло 26 ноября. Тогда радикалы вторглись в Таджикистан с территории уезда Шахри Бузург провинции Бадахшан. Погибли трое сотрудников компании «Шохин-СМ» — китайские граждане, еще один человек пострадал.

Несмотря на усилия Таджикистана по обеспечению безопасности и созданию спокойной атмосферы в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, были зарегистрированы действия преступных групп, направленные на дестабилизацию обстановки на госгранице, говорится в сообщении.

Ранее в Китае поезд сбил насмерть 11 строителей.

