Афганские боевики напали на китайских рабочих в Таджикистане

В Таджикистане двое граждан Китая погибли, еще двое пострадали в результате вооруженного нападения с боевиков из Афганистана. Об этом заявил пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, передает «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел 30 ноября примерно в 18:45 по местному времени. Боевики проникли с территории села Рузваяк провинции Бадахшан Афганистана в село Шодак Дарвазского района Таджикистана и напали на сотрудников дорожно-строительной компании «China Road and Bridge Corporation.

По данным ведомства, похожее нападение произошло 26 ноября. Тогда радикалы вторглись в Таджикистан с территории уезда Шахри Бузург провинции Бадахшан. Погибли трое сотрудников компании «Шохин-СМ» — китайские граждане, еще один человек пострадал.

Несмотря на усилия Таджикистана по обеспечению безопасности и созданию спокойной атмосферы в приграничных районах Таджикистана и Афганистана, были зарегистрированы действия преступных групп, направленные на дестабилизацию обстановки на госгранице, говорится в сообщении.

