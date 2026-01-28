В Госдуме напомнили об изменении размера маткапитала с февраля 2026 года

В России 1 февраля произведут индексацию ряда социальных выплат. В том числе повысится размер маткапитала, напомнила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Помимо маткапитала увеличится сумма выплаты при рождении ребенка и соцдоплаты, размер индексации составит 5,6%, отметила депутат. Она добавила, что это важное решение для россиян, которое позволит стать им увереннее в завтрашнем дне, особенно на фоне наблюдаемой инфляции.

«Отсутствие индексации при росте цен на товары, работы, услуги было бы достаточно серьёзной ношей на плечах простых тружеников, поэтому этого нельзя допускать, — подчеркнула парламентарий. — Индексация жизненно необходима».

Напомним, эксперты отмечали, что, даже если ребенок родился раньше 1 февраля, а семья обратилась за маткапиталом уже после индексации, то она получит проиндексированную сумму. Подчеркивается, что такой порядок позволяет учитывать актуальные социально-экономические условия и обеспечивает равные правила для всех получателей поддержки.

Ранее россиянке отказали в маткапитале из-за отсутствия регистрации.