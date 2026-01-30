Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили об опасности отказа от чистки зубов перед завтраком

Специалист Чалова: зубы важно чистить перед завтраком
Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Перед завтраком важно чистить зубы, поскольку иначе скопившиеся в ротовой полости бактерии могут попасть в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и вызвать проблемы со здоровьем. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья Чалова.

По ее словам, в теплой и влажной среде активно скапливаются микробы и бактерии. Кроме того, проблему могут усугубить проблемы с деснами или зубами, поскольку это увеличивает количество этих бактерий.

«Что мы делаем, если не чистим зубы и сразу пьем два стакана воды — все это добро мы сразу отправляем себе в желудочно-кишечный тракт. Это повышенные риски роста патогенной микрофлоры, это нарушения пищеварения, меньшее усвоение питательных веществ и различные неприятные симптомы типа вздутия и газообразования», — сказала Чалова.

Врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Буторина в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что ощущение шероховатости зубов после употребления алкоголя связано с изменениями в структуре эмали под воздействием кислой среды и сниженного слюноотделения. По словам специалиста, большинство алкогольных напитков отличается низким pH, то есть повышенной кислотностью. Это относится к шампанскому, игристым винам, кислым коктейлям и напиткам с газированной основой.

Ранее стоматолог назвал «безобидную» привычку, ведущую к разрушению зубов.
 
