Юрист объяснила, когда за свинью в квартире могут оштрафовать

Юрист Браун: за кур или свинью в квартире могут оштрафовать до 15 тыс. рублей

В России не существует прямого запрета на содержание кур, свиней, коз или других сельскохозяйственных животных в квартирах, однако в случае нарушения прав соседей владельцам грозят штрафы до 15 тыс. рублей. Об этом РИА Новости рассказала подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Поводом для такого разъяснения стал случай на Олимпийском проспекте в Москве, где прохожие заметили мужчину, выгуливавшего крупную свинью. Как выяснилось, животное живет у хозяина в квартире.

По словам Браун, домашние свиньи, куры, козы и коровы не входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в жилых помещениях. Однако юрист подчеркнула, что их присутствие в многоквартирных домах почти всегда приводит к нарушениям интересов соседей — например, из-за шума, неприятных запахов или антисанитарии.

Браун отметила, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 8.52 КоАП РФ, штраф за несоблюдение правил содержания животных составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей. Если будет доказано жестокое обращение, сумма может вырасти до 15 тыс. рублей.

Кроме того, животное могут изъять и передать в приют либо выпустить в естественную среду. В случае причинения вреда имуществу или здоровью соседей владельцу придется выплатить компенсацию, а по решению суда — возможно, и вовсе лишиться права держать сельхозживотных в квартире.

