На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, когда за свинью в квартире могут оштрафовать

Юрист Браун: за кур или свинью в квартире могут оштрафовать до 15 тыс. рублей
true
true
true
close
Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

В России не существует прямого запрета на содержание кур, свиней, коз или других сельскохозяйственных животных в квартирах, однако в случае нарушения прав соседей владельцам грозят штрафы до 15 тыс. рублей. Об этом РИА Новости рассказала подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Поводом для такого разъяснения стал случай на Олимпийском проспекте в Москве, где прохожие заметили мужчину, выгуливавшего крупную свинью. Как выяснилось, животное живет у хозяина в квартире.

По словам Браун, домашние свиньи, куры, козы и коровы не входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в жилых помещениях. Однако юрист подчеркнула, что их присутствие в многоквартирных домах почти всегда приводит к нарушениям интересов соседей — например, из-за шума, неприятных запахов или антисанитарии.

Браун отметила, что за подобные нарушения предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 8.52 КоАП РФ, штраф за несоблюдение правил содержания животных составляет от 1,5 до 3 тыс. рублей. Если будет доказано жестокое обращение, сумма может вырасти до 15 тыс. рублей.

Кроме того, животное могут изъять и передать в приют либо выпустить в естественную среду. В случае причинения вреда имуществу или здоровью соседей владельцу придется выплатить компенсацию, а по решению суда — возможно, и вовсе лишиться права держать сельхозживотных в квартире.

Ранее стало известно, сколько животных ежегодно становятся бездомными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами