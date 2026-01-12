Спасатели спускались в пещеры во время поисков семьи Усольцевых

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Телеграм-канал «Путь в Любовь. Ирина Усольцева»

Во время поисков пропавшую семью Усольцевых искали в пещерах. Об этом сообщает RT.

Следователи обратили внимание на пещеры, которые находились близко к месту пропажи. Предположительно, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь могли зайти в одну из них, чтобы спрятаться от диких животных. Также не исключается, что в темноте они могли провалиться туда случайно, не заметив в темноте.

Во время поисков специалисты столкнулись с нехваткой данных о расположении пещер.

«К сожалению, карты расположения пещер старые – 1960-х и 1980-х годов. Географических координат там нет, все направления примерные», – сообщается в публикации.

Участники поисков обследовали две пещеры, но семью не нашли.

В беседе с RT спелеолог Артем Баринов заявил, что в обе обследованные пещеры случайно упасть невозможно.

Семья Усольцевых пропала во время похода в сентябре прошлого года. Специалисты и волонтеры организовали поиски, активная фаза которых завершилась 12 октября. Обнаружить семью не удалось.

