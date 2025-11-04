Профессор РАНХиГС Слышкин: в Киеве за год переименовали более 50 улиц и площадей

Власти Киева в период с сентября прошлого года по сентябрь 2025 года переименовали более 50 улиц и площадей, названия которых были связаны с Россией. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал профессор РАНХиГС Геннадий Слышкин.

По его словам, целями так называемой «дерусификации» становятся известные писатели и деятели культуры, а также ученые. На этом фоне с карты украинской столицы исчезли улицы Пушкина, Есенина, Пржевальского, Тургенева, Боткина и другие.

Слышкин отметил, что в Киеве стремятся создать собственный научный и культурный «пантеон», который активно фиксируют на топонимической карте.

«Предпочтение, разумеется, отдается тем деятелям, которые стояли на националистических позициях и которых можно объявить борцами с ненавистной Россией», — добавил профессор.

12 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Николаеве в рамках «деколонизации» переименовали улицы и переулки, названные в честь художника Брюллова и писателей Чехова, Короленко, Герцена. Изменения коснулись и наименований ряда других улиц. При этом Институт национальной памяти Украины не требовал их переименования.

Ранее на Украине зарегистрировали законопроект о переименовании копеек.