Власти Днепра решили изменить дату основания города из-за России

Власти украинского города Днепр (ранее — Днепропетровск) решили изменить дату основания населенного пункта, поскольку нынешняя «навязана» Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра города Андрея Денисенко.

«Нам годами навязывали ложную дату основания Днепра — 1776 [год], якобы с подачи русской царицы Екатерины II. <...> Это результат десятилетий колониальной пропаганды», — высказался Денисенко на заседании рабочей группы, заявив, что новая дата должна быть «объективной».

Он уточнил, что для начала процесса по пересмотру даты основания соответствующее решение должен будет принять Днепровский городской совет.

Днепр был основан по указу Екатерины II в 1776 году. Его изначальное название — Екатеринослав, при советской власти — Днепропетровск. Свое текущее название город носит с 2016 года.

До этого в Киеве один из скверов в Святошинском районе решили назвать в честь деятелей Организации украинских националистов (ОУН). Отмечалось, что ранее у зеленой зоны не было конкретного названия.

Секретарь горсовета Владимир Бондаренко отметил, что это название должно «олицетворять национальную гордость и идентичность, а также поддержку идеи украинского самосознания и суверенитета».

Ранее на Украине вырубили десятки деревьев, потому что они были советские.