Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Три самолета не смогли сесть в российском аэропорту из-за непогоды

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Махачкалы из-за тумана
Toby Melville/Reuters

Три самолета не смогли совершить посадку в аэропорту Махачкалы из-за тумана. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сотрудник авиагавани.

По его словам, лайнеры ушли на запасные аэродромы. Как уточнил сотрудник авиагавани, речь идет о рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

27 января московский аэропорт Шереметьево временно закрывали для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Авиакомпании вносили коррективы в расписание вылетов и прилетов.

При этом аэропорты Жуковский и Внуково работали в штатном режиме.

6 января погодные условия в Новосибирске пять раз сорвали попытку самолета, следовавшего из Надыма, сесть. Лайнер Embraer-170 пытался приземлиться в условиях штормового ветра, порывы которого достигали 20 м/с. На записи, сделанной одним из пассажиров самолета, видно, как воздушное судно трясет в воздухе. Самолет то снижается, то опять набирает высоту. В конечном итоге лайнер был перенаправлен на запасной аэродром в Барнаул.

Ранее самолет с 194 пассажирами совершил аварийную посадку из-за запаха на борту.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!