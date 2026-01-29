Три самолета не смогли сесть в российском аэропорту из-за непогоды

Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Махачкалы из-за тумана

Три самолета не смогли совершить посадку в аэропорту Махачкалы из-за тумана. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сотрудник авиагавани.

По его словам, лайнеры ушли на запасные аэродромы. Как уточнил сотрудник авиагавани, речь идет о рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

27 января московский аэропорт Шереметьево временно закрывали для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Авиакомпании вносили коррективы в расписание вылетов и прилетов.

При этом аэропорты Жуковский и Внуково работали в штатном режиме.

6 января погодные условия в Новосибирске пять раз сорвали попытку самолета, следовавшего из Надыма, сесть. Лайнер Embraer-170 пытался приземлиться в условиях штормового ветра, порывы которого достигали 20 м/с. На записи, сделанной одним из пассажиров самолета, видно, как воздушное судно трясет в воздухе. Самолет то снижается, то опять набирает высоту. В конечном итоге лайнер был перенаправлен на запасной аэродром в Барнаул.

Ранее самолет с 194 пассажирами совершил аварийную посадку из-за запаха на борту.