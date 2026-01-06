Размер шрифта
Самолет пять раз пытался приземлиться в Новосибирске, но не смог из-за непогоды

SHOT: штормовой ветер пять раз помешал приземлиться самолету в Новосибирске
Погодные условия в Новосибирске пять раз сорвали попытку самолета авиакомпании S7, следовавшего из Надыма, приземлиться. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, авиалайнер Embraer-170 пытался приземлиться в условиях штормового ветра, порывы которого достигали 20 м/с. На записи, сделанной одним из пассажиров самолета, видно, как воздушное судно трясет в воздухе. Самолет то снижается, то опять набирает высоту. В конечном итоге лайнер был перенаправлен на запасной аэродром в Барнаул.

Эта задержка повлияла и на других пассажиров. Из-за неблагоприятных условий многие опоздали на стыковочные рейсы, в том числе международные. Самолеты, следовавшие из Томска, Петропавловска-Камчатского и Горно-Алтайска, были вынуждены кружить вблизи аэропорта.

5 января самолет из Египта совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Оперативные службы аэропорта встретили борт и обеспечили его сопровождение. Уточняется, что приземление прошло благополучно, пассажиров высадили в штатном режиме. Причина случившегося не сообщается.

Ранее самолет с 194 пассажирами совершил аварийную посадку из-за запаха на борту.

