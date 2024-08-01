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Россиянам рассказали, как помочь пострадавшему от ожога

Травматолог Терновой: при ожоге пострадавшего нужно поставить под холодную воду

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Shutterstock

Пострадавшим от ожогов еще до приезда скорой требуется оперативная первая помощь. После удаления источника ожога, нужно снять одежду с пострадавшего и поставить его под холодную воду — это остановит нагрев организма, рассказал «Радио 1» директор центра реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, врач травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой.

По словам врача, при ожоге холодная вода может стать для жертвы хорошим обезболивающим. После охлаждения он посоветовал дать пострадавшему противовоспалительные препараты.

«Если ожоги с волдырями, заполненными красной мутной жидкостью, то следует вызвать скорую помощь, поскольку повреждение более 30% тела при ожогах средней степени тяжести может привести к тяжелым последствиям: ожоговой болезни, поражению почек, а в пожилом возрасте – к смерти», — подчеркнул травматолог.

При ожоге солнечными лучами, по мнению врача, важно также понять серьезность травмы. Если просто покраснела кожа – ничего страшного, а при появлении волдырей нужна медицинская помощь.

Самые тяжелые ожоги человек может получить, если уснет под солнцем. Это чревато тепловым ударом, пострадавшему нужно дать побольше воды, противовоспалительные препараты и как можно скорее вызвать скорую, заключил врач.

Дерматологи подчеркивают, что при солнечных ожогах, по ее словам, запрещено травмировать кожу (использовать мочалки, скрабы), сдирать корочки, самостоятельно прокалывать волдыри. Все эти действия могут привести к присоединению вторичной инфекции. Рекомендуется надевать просторную одежду из тонких натуральных светлых тканей, чтобы места ожога не соприкасались с солнцем.

Эксперты ранее объяснили, что нужно делать при солнечном ожоге.

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