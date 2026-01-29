Россиянам рассказали, что делать при травме из-за неочищенных дорог во дворе

Юрист Русяев: при травме из-за снега во дворе можно требовать компенсацию вреда

Россиянин, получивший травму из-за неочищенной дороги во дворе зимой, может потребовать компенсацию. Об этом RT рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По словам специалиста, в том, что человек поскользнулся из-за неубранного льда или снега, юридически виноват собственник или владелец двора, а также тот, в чьем управлении находится эта территория.

Юрист объяснил, что чаще всего двор, земельный участок с элементами озеленения и различные объекты благоустройства, такие как детские площадки, являются общим имуществом многоквартирного дома. При этом управление им должно обеспечивать собственникам безопасные условия проживания и надлежащее содержание общего имущества.

Эксперт подчеркнул, что уборка снега на дворовой территории входит в минимальный перечень обязательных работ.

«Если вред причинен здоровью, можно требовать утраченный заработок, доход и дополнительные расходы на лечение, лекарства, реабилитацию и компенсацию морального вреда, которая определяется судом с учетом страданий и степени вины. Однако суд может уменьшить размер взыскания, если установит грубую неосторожность потерпевшего», — пояснил юрист.

При этом в некоторых случаях дороги и тротуары около дома не являются частью его участка, например, если это земля общего пользования или муниципальный тротуар. Тогда за травму пострадавшего несет ответственность владелец территории, которым зачастую оказывается уполномоченная организация или муниципалитет.

