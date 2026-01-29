«Что дальше?»: в России высказались о легализации онлайн-казино

Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал инициативу Минфина легализовать в России онлайн-казино для дополнительных доходов в бюджет.

«Вся эта сумма — всего лишь одна четырехсотая от доходной части бюджета 2026 года. И ради этого мы подставляем миллионы граждан под риски лудомании? <...> Что дальше? Легализация наркотиков и проституции?», — возмутился Малофеев.

По прогнозам минфина, легализация онлайн-казино в России может приносить бюджету 100 млрд рублей ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения, предупреждая, что такое решение может привести к разорению семей и личным трагедиям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что инициатива Минфина о легализации онлайн-казино в России действительно существует. При этом он подчеркнул, что оценивать вероятность таких нововведений в настоящее время рано.

Ранее в РПЦ осудили идею легализации онлайн-казино в России.